17 Ekim 2024, Perşembe
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Esra Erol'da kan donduran itiraf: "Kızımı öldürdüm"
atv'nin ilgiyle izlenen programlarından Esra Erol'da her hafta olduğu gibi bugün de izleyicileri ekran başına kilitledi. Programa katılan 70 yaşındaki Ali Rıza Bey, kendisinden 34 yaş küçük eşini aramak için yayına katıldı. Bebeğinin kendisinden olup olmadığını merak eden Ali Rıza Bey, canlı yayında kan donduran bir itirafta bulundu. Ali Rıza Bey, açıklamasında "ben kızımı öldürdüm" ifadelerini kullandı. Stüdyo buz kesilirken ünlü sunucu Esra Erol ise "Kızını öldüren birini yayına alamam" diyerek tepki gösterdi.