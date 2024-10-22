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İsrail'in Lübnan'daki saldırıları devam ediyor

İsrail'in Lübnan'daki saldırıları devam ediyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.10.2024 00:21
İsrial'in Orta Doğu'da soykırımı devam ederken Beyrut'ta bulunan Refik Hariri Devlet Hastanesi'nden patlama sesleri geldi. O anları A Haber muhabiri Mehmet Karataş ve kameraman Özden Kul böyle görüntüledi.
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