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Esra Erol’da şoke eden olay! 12 yaşındaki erkek çocuk sosyal medyada istismara uğradı

Esra Erol’da şoke eden olay! 12 yaşındaki erkek çocuk sosyal medyada istismara uğradı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.10.2024 01:00
Güncelleme:09.10.2024 01:33
Esra Erol, programında şoke eden bir olay yaşandı. Programa katılan, Esra Hanım, eski eşi Alper Gümüş’ün velayetini aldığı 12 yaşındaki erkek çocuğuna oje sürüp makyaj yaptığını ve onu kadın gibi giydirdiğini söyledi. Esra Hanım, tüm bu gerçekleri Alper’in dini nikahlı eşi Selin’in sayesinde öğrendiğini söyledi. Gözyaşlarına boğulan anne ayrıca oğlunun sosyal medyada istismara uğradığını söyledi.
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