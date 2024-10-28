28 Ekim 2024, Pazartesi
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Milyoner'de İstiklal Marşı sorusu zorladı
Kim Milyoner Olmak İster'de İstanbul'dan katılan İlayda Kutevu isimli yarışmacının karşısına 5. soruda İstiklal Marşı sorusu çıktı. Kutevu ise soruya yanlış cevap vererek yarışmadan elendi.