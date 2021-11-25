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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı

DHA
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Giriş: 25.11.2021 09:07
Kaza, gece yarısı sıralarında Çepni Mahallesi, Çepni Caddesi üzerinde meydana geldi. Mehmet Ali Lekesiz yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Emirhan Dursun'un kullandığı otomobille çarpıştı. Sait Çoban yönetimindeki minibüs de Emirhan Dursun'un kullandığı otomobile çarptı. Kazada 8 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
3 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı
3 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı
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