27 Mayıs 2024, Pazartesi
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Kim Milyoner Olmak İster'de renkli anlar! Yarışmacının enerjik tavırları geceye damga vurdu | "Şov başlıyor" ifadeleri kırdı geçirdi
ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı performanslar yer alırken programda kahkaha dolu anlar da yaşandı. Programa katılan Hakan Demir isimli renkli bir yarışmacı, eğlenceli tavırlarıyla Milyoner'e damga vurdu. Başarılı bir performans sergileyen yarışmacı, Kenan İmirzalıoğlu ile olan anısını anlatınca İmirzalıoğlu gülme krizine girdi. Yarışmacının ardından soruya verdiği cevap sonrası "şov başlıyor" ifadeleri stüdyodaki ve ekrandaki izleyicileri kahkahaya boğdu. İşte Milyoner'e damga vuran o anlar...