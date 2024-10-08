12 yaşındaki erkek çocuğa kadın kıyafeti giydirdiler! O çocuğun haykırışları ise yürek acıttı

ATV'nin ilgiyle izlenen programlarından Esra Erol'da her hafta olduğu gibi bugün de izleyicileri ekran başına kilitledi. Esra Erol, bu defa tüm stüdyoyu şoke eden bir olay işledi. Programa katılan, Esra Hanım, eski eşi Alper Gümüş’ün velayetini aldığı 12 yaşındaki erkek çocuğuna oje sürüp makyaj yaptığını ve onu kadın gibi giydirdiğin söyledi. Esra Hanım gözyaşları içinde tüm bu gerçekleri Alper’in dini nikahlı eşi Selin’in sayesinde öğrendiğini, Selin ve Alper ayrıldıktan sonra Selin’in evladının kadın gibi giydirildiği fotoğrafları kendisine atıp “Çocuğunu bunların elinden kurtar. Ben sana şahitlik yaparım” dediğini açıkladı. Öte yandan ünlü sunucu Esra Erol yayında veremediği görüntüleri sosyal medyadan paylaştı

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