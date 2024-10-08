Refakatle başladı menfaatle bitti! Eşini aldattı, 2 milyon lira dolandırıldı

İbrahim Karaca 20 yaş küçük sevgilisi tarafından dolandırıldı. Karaca'nın eşi Esma hanım Müge Anlı'ya başvurarak yardım istedi. İbrahim Karaca ise eşine refakat ettiği hastanede tanıştığı Selma Gündoğdu ile yaşadığı ilişki sonucu kadına 2 milyon lira verdiğini itiraf etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN