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Refakatle başladı menfaatle bitti! Eşini aldattı, 2 milyon lira dolandırıldı

Refakatle başladı menfaatle bitti! Eşini aldattı, 2 milyon lira dolandırıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.10.2024 22:45
İbrahim Karaca 20 yaş küçük sevgilisi tarafından dolandırıldı. Karaca'nın eşi Esma hanım Müge Anlı'ya başvurarak yardım istedi. İbrahim Karaca ise eşine refakat ettiği hastanede tanıştığı Selma Gündoğdu ile yaşadığı ilişki sonucu kadına 2 milyon lira verdiğini itiraf etti.
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