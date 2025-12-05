05 Aralık 2025, Cuma

Milyoner’de çeyrek altın sorusu gündem oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.12.2025 04:09
ATV'nin yıllardır en çok sevilen ve ilgiyle takip edilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster her hafta olduğu gibi 4 Aralık Perşembe akşamı da birbirinden farklı soruları ile seyircisini ekran başına kilitlemeyi başardı. Sevilen yarışmada bu bölüm "Çeyrek altın kaç gram ağırlığındadır?" sorusu yer alırken yarışmacı doğru cevabı bulabilmek için iki kez joker hakkını kullandı. İşte gecede yaşananlar...
