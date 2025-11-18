18 Kasım 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Televizyon Videoları Kuruluş Orhan 4.Bölüm Fragmanı
Kuruluş Orhan 4.Bölüm Fragmanı

Kuruluş Orhan 4.Bölüm Fragmanı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.11.2025 16:03
Güncelleme:18.11.2025 16:03
Çetin bir imtihanın eşiğinde olduğunu bilen Orhan Bey, Kayı'da çift başlılığa asla müsaade etmemek için hem babasıyla hem de kardeşiyle sınanacağının farkındadır. Bu zor süreçte en büyük destekçisi Nilüfer Hatun'dur. Ancak ormandaki yolculukları beklenmedik bir pusuya dönüşür. İkili tam tuzağın ortasında kalmışken, Orhan Bey'in can yoldaşları Kan Turalı ve Abdurrahman yetişir. Kan Turalı ve Abdurrahman'ın gelişi dengeleri nasıl değiştirecek?
Kuruluş Orhan 4.Bölüm Fragmanı
Kuruluş Orhan 4.Bölüm Fragmanı
Kuruluş Orhan 4.Bölüm Fragmanı
Gözleri KaraDeniz 11. Bölüm Fragmanı
Gözleri KaraDeniz 11. Bölüm Fragmanı
Kuruluş Orhan 3.Bölüm Fragmanı
Kuruluş Orhan 3.Bölüm Fragmanı
Aşk ve Gözyaşı 7. Bölüm Fragmanı
Aşk ve Gözyaşı 7. Bölüm Fragmanı
Nursel ile Mutfak Bahane 10 Kasım Pazartesi atv de başlıyor!
Nursel ile Mutfak Bahane 10 Kasım Pazartesi atv de başlıyor!
Kuruluş Orhan’da nefes kesen sızma harekâtı
Kuruluş Orhan’da nefes kesen sızma harekâtı
Orhan Bey ve Nilüfer Hatun’un destansı aşkı
Orhan Bey ve Nilüfer Hatun’un destansı aşkı
Osman Bey ve Orhan Bey karşı karşıya
Osman Bey ve Orhan Bey karşı karşıya
Gözleri KaraDeniz 11.Bölüm Fragmanı
Gözleri KaraDeniz 11.Bölüm Fragmanı
Kuruluş Orhan 2.Bölüm 2.Fragmanı
Kuruluş Orhan 2.Bölüm 2.Fragmanı
Aynadaki Yabancı 5. Bölüm Fragmanı
Aynadaki Yabancı 5. Bölüm Fragmanı
Aşk ve Gözyaşı 6. Bölüm 2. Fragmanı
Aşk ve Gözyaşı 6. Bölüm 2. Fragmanı
Daha Fazla Video Göster