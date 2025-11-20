20 Kasım 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Televizyon Videoları Temurtaş'ın olay sözlerine Orhan Bey'den tarihi yanıt: Zorluk çıkarırlarsa Pusatla...
Temurtaş’ın olay sözlerine Orhan Bey’den tarihi yanıt: Zorluk çıkarırlarsa Pusatla...

Temurtaş'ın olay sözlerine Orhan Bey'den tarihi yanıt: Zorluk çıkarırlarsa Pusatla...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.11.2025 00:54
Yayınladığı günden bu yana her Çarşamba izlenme rekorları kıran Kuruluş Orhan'ın yeni bölümünde bu sefer tansiyon Çavdar Obası'ndaki görüşmeyle yükseldi. Savaşı durdurmak için harekete geçen Orhan Bey, bu zorlu görevde Temurtaş ve Flavius ile görüşmeye gitti. Kuşatma kalkacak mı? İşte yeni bölümde yaşananlara ilişkin detaylar...
Temurtaş’ın olay sözlerine Orhan Bey’den tarihi yanıt: Zorluk çıkarırlarsa Pusatla...
Temurtaş’ın olay sözlerine Orhan Bey’den tarihi yanıt
Temurtaş'ın olay sözlerine Orhan Bey'den tarihi yanıt
Kuruluş Orhan 4.Bölüm Fragmanı
Kuruluş Orhan 4.Bölüm Fragmanı
Gözleri KaraDeniz 11. Bölüm Fragmanı
Gözleri KaraDeniz 11. Bölüm Fragmanı
Kuruluş Orhan 3.Bölüm Fragmanı
Kuruluş Orhan 3.Bölüm Fragmanı
Aşk ve Gözyaşı 7. Bölüm Fragmanı
Aşk ve Gözyaşı 7. Bölüm Fragmanı
Nursel ile Mutfak Bahane 10 Kasım Pazartesi atv de başlıyor!
Nursel ile Mutfak Bahane 10 Kasım Pazartesi atv de başlıyor!
Kuruluş Orhan’da nefes kesen sızma harekâtı
Kuruluş Orhan’da nefes kesen sızma harekâtı
Orhan Bey ve Nilüfer Hatun’un destansı aşkı
Orhan Bey ve Nilüfer Hatun’un destansı aşkı
Osman Bey ve Orhan Bey karşı karşıya
Osman Bey ve Orhan Bey karşı karşıya
Gözleri KaraDeniz 11.Bölüm Fragmanı
Gözleri KaraDeniz 11.Bölüm Fragmanı
Kuruluş Orhan 2.Bölüm 2.Fragmanı
Kuruluş Orhan 2.Bölüm 2.Fragmanı
Aynadaki Yabancı 5. Bölüm Fragmanı
Aynadaki Yabancı 5. Bölüm Fragmanı
Daha Fazla Video Göster