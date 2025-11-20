Temurtaş’ın olay sözlerine Orhan Bey’den tarihi yanıt: Zorluk çıkarırlarsa Pusatla...

Yayınladığı günden bu yana her Çarşamba izlenme rekorları kıran Kuruluş Orhan'ın yeni bölümünde bu sefer tansiyon Çavdar Obası'ndaki görüşmeyle yükseldi. Savaşı durdurmak için harekete geçen Orhan Bey, bu zorlu görevde Temurtaş ve Flavius ile görüşmeye gitti. Kuşatma kalkacak mı? İşte yeni bölümde yaşananlara ilişkin detaylar...