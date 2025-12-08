Milyoner’de seyirci jokerine güvenmedi! Yanıtıyla herkesi şaşırttı

atv'nin yıllardır en çok izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de 7 Aralık akşamı yayınlanan bölümünde yarışmacı Nesrin Ulus'un karşısına çıkan "Hangisi Türkiye'dedir?" sorusu büyük ilgi gördü. Yarışmacı doğru yanıtı bulmak için seyirci joker hakkını kullandı fakat ettiği gaf kısa başta sosyal medya olmak üzere geceye damgasını vurdu. İşte Milyoner'e damga vuran o soru ve yaşananlar...