Kuruluş Orhan’da tarihe geçen an! İzleyici ekrana kilitlendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.12.2025 03:35
Yayınlandığı yeni bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitleyen Kuruluş Orhan Bey'de nefesler tutuldu. Orhan Bey'in diplomatik davette sergilediği onurlu duruş, tekfurun infazıyla sonuçlandı. Nilüfer Hatun ile yıllar sonra ortaya çıkan kardeşi Dafne'nin buluşması ise izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.
