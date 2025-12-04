04 Aralık 2025, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Kuruluş Orhan’da tarihe geçen an! İzleyici ekrana kilitlendi
Yayınlandığı yeni bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitleyen Kuruluş Orhan Bey'de nefesler tutuldu. Orhan Bey'in diplomatik davette sergilediği onurlu duruş, tekfurun infazıyla sonuçlandı. Nilüfer Hatun ile yıllar sonra ortaya çıkan kardeşi Dafne'nin buluşması ise izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.