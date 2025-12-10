10 Aralık 2025, Çarşamba

Gözleri KaraDeniz 16. Bölüm Fragmanı

Gözleri KaraDeniz 16. Bölüm Fragmanı

Giriş: 10.12.2025 11:15
Güncelleme:10.12.2025 11:15
Azil ve Güneş, yara almış ilişkilerini onarmaya çalışırken aralarındaki kırgınlıkların gölgesi her fırsatta geri döner; bu sırada Azil’i öldürmek için kurulan pusunun, kimliği belirsiz biri tarafından bozulması yeni bir tehdidin varlığını hissettirir. Mehmet ile Peri arasındaki hesaplaşma aile içinde fırtınalar koparırken, Peri’nin Maçari konağına yaptığı sert çıkış tüm dengeleri altüst eder. Nermin ve Havva arasındaki rekabet, Güneş’in miras meselesiyle birleşerek konakta gerilimi iyice artırır. Dursun ve Fatoş’un ilişkisi ciddileşirken Cemal’in kız isteme heyecanı komik ve duygusal anlara sahne olur. Sancar’ın karanlık tarafa geçişi ise hem Mehmet’i hem de Maçarileri bekleyen büyük fırtınanın habercisidir.
