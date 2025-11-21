21 Kasım 2025, Cuma

Milyoner'de Tarih sorusu yarışmacıya zor anlar yaşattı

Milyoner'de Tarih sorusu yarışmacıya zor anlar yaşattı

Giriş: 21.11.2025 01:16
atv'nin yıllardır ekrana gelen ve her bölümünde milyonları ekrana kilitleyen efsane bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? 10 Kasım akşamında da izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Büyük ödül için bilgilerini konuşturan yarışmacılar arasında bu kez 24 yaşındaki Zeynep Erkek vardı. Ardı arkasına gelen sorulara doğru yanıt veren yarışmacı, 9. sorunun kilidini açmayı başardı. Bu aşamada karşısına çıkan tarih sorusunda zorlanan Erkek, 'Keşke biri göz kırpsa' diyerek stüdyoda gülümseten anlar yaşattı.
