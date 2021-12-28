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Kardeşlerim dizisi oyuncu Seda Kırımlıoğlu atv’ye konuştu!

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Giriş: 28.12.2021 13:53
Cumartesi akşamları milyonları atv ekranlarına kilitleyen “Kardeşlerim” dizisinin İnci’si Seda Kırımlıoğlu, kendisi hakkında bilinmeyenleri, merak edilenleri sadece atv Facebook kanalına anlattı.
Seda Kırımlıoğlu atv’ye konuştu!
Seda Kırımlıoğlu atv’ye konuştu!
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