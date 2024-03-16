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Kardeşlerim 121. bölümde büyük bir sır açığa çıkıyor! Akif itiraf edecek...

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Giriş: 16.03.2024 13:55
ATV'nin sevilen dizisi "Kardeşlerim", Cumartesi akşamları izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Dramatik sahneleri ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çeken dizi, her yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitliyor. Dizinin bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde büyük bir sır açığa çıkıyor. Peki, Kardeşlerim 121. bölüme dair detaylar...
Kardeşlerim 121. bölümde büyük bir sır açığa çıkıyor!
Kardeşlerim 121. bölümde büyük bir sır açığa çıkıyor!
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