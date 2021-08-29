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"Kapalıçarşı esnafı" yanıtı elenmesine neden oldu |Kim Milyoner Olmak İster'de stüdyo buz kesti

A Haber
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Giriş: 29.08.2021 01:05
Güncelleme:29.08.2021 01:09
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla her cumartesi akşamı yeni bölümyle ekrana gelen "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasının 28 Ağustos 2021 tarihli bölümüne 2. soruda elenen yarışmacı damga vurdu. İstanbul sokaklarında yürürken sizi durdurup "How can I go to Sultanahmet?" diye soran muhtemelen kim olur? sorusuna "Kapalıçarşı esnafı" yanıtını veren yarışmacı elendi. Sorunun doğru cevabı ise turistti. İşte o anlar...
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