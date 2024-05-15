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"3 harflilerle evlendim" dedi Türkiye gündemine oturdu! Esra Erol'da boşanmak isteyen Döndü rekor tazminat istedi | Canlı yayında destek yağdı

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.05.2024 00:20
Güncelleme:15.05.2024 00:22
ATV'nin ilgiyle takip edilen programlarından Esra Erol'da her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. 6 Mayıs tarihinde programa Afyonkarahisar'dan katılan 31 yaşındaki iki çocuk babası Gökhan Bulut, "Üç harflilerle evliyim" iddiasında bulunan karısı Döndü Bulut'un 22 Nisan'da kayıplara karıştığını açıkladı. Bunun üzerine harekete geçen Esra Erol ekibi, Döndü hanımı buldu. Çift canlı yayında yüzleşti. Bugün ise yeni gelişmeler yaşandı. Gökhan barışmak isterken Döndü boşanmak istedi. İzleyicilerden Döndü Hanım'a maddi manevi destek yağarken Döndü hanım canlı yayında eşi Gökhan Bulut'an rekor tazminat istediğini açıkladı. İşte detaylar....
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