WhatsApp'ın yeni kullanıcı sözleşmesi ne anlama geliyor? Yerli mesajlaşma uygulaması BİP neden önemli?

WhatsApp, Türkiye başta olmak üzere, çeşitli birçok ülkedeki milyonlarca kullanıcısı kızdıran bir karar aldı. Uygulamanın gizlilik sözleşmesi üzerinde değişiklikler yapan WhatsApp, bu şekilde kullanıcı bilgilerinin Facebook ile paylaşılmasının önünü açmış oluyor. Peki bilgileri ne yapacak? Nerede kullanacak? WhatsApp'ın yeni kullanıcı sözleşmesi ne anlama geliyor? Uygulamayı toplu halde bırakan on binlerce kullanıcıdan bir çoğu ise, Türk mühendislerin geliştirdiği "BİP" uygulamasına akın etti. Yerli mesajlaşma uygulaması BİP neden önemli? Siber güvenlik uzmanı Ali Keskin A Haber'de değerlendirdi.

WhatsApp, Türkiye başta olmak üzere, çeşitli birçok ülkedeki milyonlarca kullanıcısı kızdıran bir karar aldı. Uygulamanın gizlilik sözleşmesi üzerinde değişiklikler yapan WhatsApp, bu şekilde kullanıcı bilgilerinin Facebook ile paylaşılmasının önünü açmış oluyor. Peki bilgileri ne yapacak? Nerede kullanacak? WhatsApp'ın yeni kullanıcı sözleşmesi ne anlama geliyor? Uygulamayı toplu halde bırakan on binlerce kullanıcıdan bir çoğu ise, Türk mühendislerin geliştirdiği "BİP" uygulamasına akın etti. Yerli mesajlaşma uygulaması BİP neden önemli? Siber güvenlik uzmanı Ali Keskin A Haber'de değerlendirdi.

WHATSAPP'IN YENİ KULLANICI SÖZLEŞMESİ NE ANLAMA GELİYOR?

SÖZLEŞMEYİ KABUL ETTİĞİMİZDE;

- WHATSAPP'IN KULLANDIĞI VERİLER FACEBOOK İÇİN OTOMATİK SAKLANABİLECEK



PEKİ, HANGİ BİLGİLER AKTARILACAK?

- HESAP BİLGİLERİ

- FOTOĞRAF VE VİDEOLAR

- MESAJLAR

- DURUM

- ÖDEME BİLGİLERİ

- KONUM

WHATSAPP NEYİ AMAÇLIYOR?

- VERİLER ÜÇÜNCÜ TARAF ŞİRKETLERLE PAYLAŞILARAK AVANTAJLAR ELDE EDİLİYOR

- REKLAM VE PROPAGANDA STRATEJİLERİNDE KULLANILABİLİR

- FACEBOOK'UN DEPOLADIĞI BİLGİLER 2016 ABD SEÇİMLERİNİ ETKİLEMİŞTİ



TOPLANAN VERİLER NASIL KULLANILIYOR?

- YAN HİZMETLER

- EMNİYET, GÜVENLİK VE BÜTÜNLÜK

- FACEBOOK ŞİRKETLERİ HAKKINDAKİ İLETİŞİMLER

- KURUMSAL ETKİLEŞİMLER

WHATSAPP'TAN ÇİFTE STANDART

- AB ÜYESİ ÜLKELER YENİ SÖZLEŞMEYİ KABUL ETMESELER DE UYGULAMAYI KULLANABİLECEKLER

- DİĞER KULLANICILAR İSE KABUL ETMEK ZORUNDA

ALTERNATİF UYGULAMALAR NELER?

YERLİ

- BİP

- DEDİ

- LAFF

- VIATORI



YABANCI

- TELEGRAM

- VIBER

- DISCORD

- SIGNAL