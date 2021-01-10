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WhatsApp'ın yeni kullanıcı sözleşmesi ne anlama geliyor? Yerli mesajlaşma uygulaması BİP neden önemli?

A Haber
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Giriş: 10.01.2021 13:50
Güncelleme:10.01.2021 17:29
WhatsApp, Türkiye başta olmak üzere, çeşitli birçok ülkedeki milyonlarca kullanıcısı kızdıran bir karar aldı. Uygulamanın gizlilik sözleşmesi üzerinde değişiklikler yapan WhatsApp, bu şekilde kullanıcı bilgilerinin Facebook ile paylaşılmasının önünü açmış oluyor. Peki bilgileri ne yapacak? Nerede kullanacak? WhatsApp'ın yeni kullanıcı sözleşmesi ne anlama geliyor? Uygulamayı toplu halde bırakan on binlerce kullanıcıdan bir çoğu ise, Türk mühendislerin geliştirdiği "BİP" uygulamasına akın etti. Yerli mesajlaşma uygulaması BİP neden önemli? Siber güvenlik uzmanı Ali Keskin A Haber'de değerlendirdi.

WhatsApp, Türkiye başta olmak üzere, çeşitli birçok ülkedeki milyonlarca kullanıcısı kızdıran bir karar aldı. Uygulamanın gizlilik sözleşmesi üzerinde değişiklikler yapan WhatsApp, bu şekilde kullanıcı bilgilerinin Facebook ile paylaşılmasının önünü açmış oluyor. Peki bilgileri ne yapacak? Nerede kullanacak? WhatsApp'ın yeni kullanıcı sözleşmesi ne anlama geliyor? Uygulamayı toplu halde bırakan on binlerce kullanıcıdan bir çoğu ise, Türk mühendislerin geliştirdiği "BİP" uygulamasına akın etti. Yerli mesajlaşma uygulaması BİP neden önemli? Siber güvenlik uzmanı Ali Keskin A Haber'de değerlendirdi.

WHATSAPP'IN YENİ KULLANICI SÖZLEŞMESİ NE ANLAMA GELİYOR?
SÖZLEŞMEYİ KABUL ETTİĞİMİZDE;
- WHATSAPP'IN KULLANDIĞI VERİLER FACEBOOK İÇİN OTOMATİK SAKLANABİLECEK

PEKİ, HANGİ BİLGİLER AKTARILACAK?
- HESAP BİLGİLERİ
- FOTOĞRAF VE VİDEOLAR
- MESAJLAR
- DURUM
- ÖDEME BİLGİLERİ
- KONUM

WhatsApp gizlilik sözleşmesi nedir? WhatsApp güncellemesi neleri içeriyor? Veriler Facebookla paylaşılınca ne olacak? Uzman isim A Haberde yanıtladı WHATSAPP GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ NEDİR? WHATSAPP GÜNCELLEMESİ NELERİ İÇERİYOR? VERİLER FACEBOOK'LA PAYLAŞILINCA NE OLACAK? UZMAN İSİM A HABER'DE YANITLADI

WHATSAPP NEYİ AMAÇLIYOR?
- VERİLER ÜÇÜNCÜ TARAF ŞİRKETLERLE PAYLAŞILARAK AVANTAJLAR ELDE EDİLİYOR
- REKLAM VE PROPAGANDA STRATEJİLERİNDE KULLANILABİLİR
- FACEBOOK'UN DEPOLADIĞI BİLGİLER 2016 ABD SEÇİMLERİNİ ETKİLEMİŞTİ

Son dakika: WhatsApp kullanıcılarından dev boykot! Dünya sıralamasında üçüncülüğe geriledi SON DAKİKA: WHATSAPP KULLANICILARINDAN DEV BOYKOT! DÜNYA SIRALAMASINDA ÜÇÜNCÜLÜĞE GERİLEDİ


TOPLANAN VERİLER NASIL KULLANILIYOR?
- YAN HİZMETLER
- EMNİYET, GÜVENLİK VE BÜTÜNLÜK
- FACEBOOK ŞİRKETLERİ HAKKINDAKİ İLETİŞİMLER
- KURUMSAL ETKİLEŞİMLER

WHATSAPP'TAN ÇİFTE STANDART
- AB ÜYESİ ÜLKELER YENİ SÖZLEŞMEYİ KABUL ETMESELER DE UYGULAMAYI KULLANABİLECEKLER
- DİĞER KULLANICILAR İSE KABUL ETMEK ZORUNDA

ALTERNATİF UYGULAMALAR NELER?
YERLİ
- BİP
- DEDİ
- LAFF
- VIATORI


YABANCI
- TELEGRAM
- VIBER
- DISCORD
- SIGNAL

WhatsApp sözleşmesi sonrasında HAVELSAN İleti kullanılmaya başlandı WHATSAPP SÖZLEŞMESİ SONRASINDA HAVELSAN İLETİ KULLANILMAYA BAŞLANDI
WhatsApp gizlilik sözleşmesindeki büyük tehlike! Sakın hafife almayın: Sesiniz ve yüzünüz taklit edilebilir WHATSAPP GİZLİLİK SÖZLEŞMESİNDEKİ BÜYÜK TEHLİKE! SAKIN HAFİFE ALMAYIN: SESİNİZ VE YÜZÜNÜZ TAKLİT EDİLEBİLİR
WhatsApp yerine ne kullanabilirim? Alternatif uygulamalar neler? Dedi, Signal, BİP, Telegram, Viber uygulaması ücretli mi? WHATSAPP YERİNE NE KULLANABİLİRİM? ALTERNATİF UYGULAMALAR NELER? DEDİ, SİGNAL, BİP, TELEGRAM, VİBER UYGULAMASI ÜCRETLİ Mİ?
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