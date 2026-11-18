Yapay zekâ çağında dikkat çeken seçim! 2026'nın kelimesi "insan"

İngiltere merkezli Cambridge Sözlüğü, 2026 yılının kelimesini “human” (insan) olarak belirledi. Yapay zekânın hızla gelişmesiyle insan ve makine arasındaki sınırların giderek daha fazla tartışılması ve teknoloji bağımlılığına yönelik endişelerin artması, bu seçimin gerekçeleri arasında gösterildi. Sözlük, kelimenin insanları hayvanlardan ve makinelerden ayıran nitelikleri, kusurları ve duyguları ifade ettiğini belirtti. Yılın kelimesi için değerlendirilen diğer adaylar arasında “agent”, “wholesome” ve “analogue” da yer aldı. Cambridge Sözlüğü, 2025 yılının kelimesi olarak ise “parasocial” ifadesini seçmişti.