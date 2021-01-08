TELEFONLARA UYGULAMA İÇİ BİLDİRİM GELECEK

Mark Zuckerberg zaten bunu yıllardan beri yapıyor bütün bu verilerimizi zaten kullanıyor. Nedir bu yapılmak istenen uygulama? WhatsApp 8 Şubat 2021 yılı itibariyle yürürlüğe girecek yeni gizlilik ilkelerini açıkladı. Yani 8 Şubat'a kadar bize uygulama içi bir bildirim gönderecek WhatsApp biz bu bildirimi onaylamazsak WhatsApp'ın kullanım koşullarını kabul etmemiş olacağız ve bu uygulamayı artık kullanamayacağız.