Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
08 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri WhatsApp gizlilik sözleşmesi nedir? WhatsApp güncellemesi neleri içeriyor? Veriler Facebook'la paylaşılınca ne olacak? Uzman isim A Haber'de yanıtladı WhatsApp gizlilik sözleşmesi nedir? WhatsApp güncellemesi neleri içeriyor? Veriler Facebook'la paylaşılınca ne olacak? Uzman isim A Haber'de yanıtladı Son dakika haberi... 1 milyardan fazla kullanıcısı olan sohbet uygulaması WhatsApp, yeni kullanıcı sözleşmesi maddelerini açıkladı. Kullanım koşullarında değişikliğe giden WhatsApp, verilerini Facebook ile paylaşmayan kullanıcılara yasak getirmeye başladı. Peki WhatsApp gizlilik sözleşmesi nedir? WhatsApp güncellemesi neleri içeriyor? WhatsApp veri paylaşımını neden zorunlu kılacak? WhatsApp bu yolla neyi hedefliyor? Veriler paylaşılınca ne olacak? Yeni WhatsApp güncellemesi ne zaman gelecek? Gelen bildirimi onaylarsak ne olur? Onaylamazsak ne olur? Kullanıcıları çaresiz bırakan bu sözleşmenin maddelerini sosyal medya araştırmacısı Ümit Sanlav A Haber'de değerlendirdi. Giriş Tarihi: 08.01.2021 12:16 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021 12:54 Son dakika haberi... 1 milyardan fazla kullanıcısı olan sohbet uygulaması WhatsApp, yeni kullanıcı sözleşmesi maddelerini açıkladı. Kullanım koşullarında değişikliğe giden WhatsApp, verilerini Facebook ile paylaşmayan kullanıcılara yasak getirmeye başladı. Peki WhatsApp gizlilik sözleşmesi nedir? WhatsApp güncellemesi neleri içeriyor? WhatsApp veri paylaşımını neden zorunlu kılacak? WhatsApp bu yolla neyi hedefliyor? Veriler paylaşılınca ne olacak? Yeni WhatsApp güncellemesi ne zaman gelecek? Gelen bildirimi onaylarsak ne olur? Onaylamazsak ne olur? Kullanıcıları çaresiz bırakan bu sözleşmenin maddelerini sosyal medya araştırmacısı Ümit Sanlav A Haber'de değerlendirdi. İşte o açıklamalardan satır başları; GALERİ DEVAM EDİYOR HUKUKİ ZEMİNE DAYANDIRILMAK İSTENMESİDİR Sosyal medya araştırmacısı Ümit Sanlav: Burada buz dağının görünen yüzü var bir de görünmeyen yüzü var. Bu soru biraz daha görünen yüzüne yönelik. Bu aslında zaten geçerli olan yürürlükte olan bir uygulamanın hukuki bir zemine dayandırılmak istenmesidir. TELEFONLARA UYGULAMA İÇİ BİLDİRİM GELECEK Mark Zuckerberg zaten bunu yıllardan beri yapıyor bütün bu verilerimizi zaten kullanıyor. Nedir bu yapılmak istenen uygulama? WhatsApp 8 Şubat 2021 yılı itibariyle yürürlüğe girecek yeni gizlilik ilkelerini açıkladı. Yani 8 Şubat'a kadar bize uygulama içi bir bildirim gönderecek WhatsApp biz bu bildirimi onaylamazsak WhatsApp'ın kullanım koşullarını kabul etmemiş olacağız ve bu uygulamayı artık kullanamayacağız. ONAYLARSAK NE OLACAK? Peki bu onamı verdiğimizde neyi onaylamış olacağız? WhatsApp'ın erişimine açık olan bütün verilerimiz artık Facobook'ta da açılmış olacak. HANGİ VERİLERE ULAŞILABİLECEK?
Bu verilerimiz
hesap bilgileri, mesajlar, bağlantılar, durum bilgisi, işlem ve ödeme verileri, müşteri desteği ve diğer iletişimler, kullanım ve kayıt bilgileri, konum bilgileri, çerezler, başkalarının sizin hakkınızda sağladığı bilgiler, kullanıcı şikayetleri, WhatsApp'taki işlemler, 3. Taraf hizmetleri, 3. Taraf hizmet sağlayıcılarına ulaşan bilgilerimiz.