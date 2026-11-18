Altında sert düşüş! Ons fiyatı 14 ayın en düşük seviyesinde

Küresel piyasalarda güçlü dolar ve ABD'de faiz artışı beklentileri altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu. Ons altın, 3.800 doların altına gerileyerek son 14 ayın en düşük seviyesini gördü. Yılbaşından bu yana değer kaybı yüzde 13'e ulaşırken yatırımcıların gözü ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına çevrildi. Goldman Sachs, kısa vadeli düşüşe rağmen altının 5.600 dolarlık rekor seviyesine yeniden ulaşmasının iki yıl sürebileceğini öngördü.