Türk üniversitelerinden büyük başarı! Dünya listesinde 124 kurum

Türkiye, eğitim alanındaki uluslararası başarılarıyla dikkat çekiyor. PISA 2025'te fen ve okuma becerilerinde OECD ortalamasını aşan Türkiye, dünya üniversite sıralamalarında da önemli sonuçlar elde etti. Uluslararası üniversite başarı sıralamasında 124 üniversiteyle temsil edilen Türkiye, dünya genelinde en fazla üniversiteye sahip ülkeler arasında üçüncü sırada yer aldı. Türkiye'deki üniversitelerde eğitim gören 363 bin yabancı öğrenci ise yükseköğretime yönelik uluslararası ilgiyi ortaya koydu.