DEDİ UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR, ÜCRETLİ Mİ?

Bilgi Teknolojileri ve İnternet Güvenliği Derneği (BTİDER) tarafından geliştirilen Dedi uygulaması, Android ve iOS işletim sistemine sahip akıllı telefonlardan indirilebilen güvenli ve ücretsiz bir haberleşme uygulamasıdır. Sohbetler uçtan uca şifrelenir ve veriler hiçbir yerde barındırılmaz.

Dedi, arama ve mesajlaşmalarınızı hiçbir şekilde saklamaz ve işlemez. Kayıtlar sunucularda sadece transfer amaçlı anlık olarak tutulur. Böylece transfer tamamlandığında kayıtlar silinmiş olur. Dedi, güvenli mesajlaşma konusunda endüstri standartlarını belirleyen Signal uygulaması üzerine geliştirilmiştir. Kaynakları açıktır, herkes tarafından incelenebilir.