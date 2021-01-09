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WhatsApp yerine ne kullanabilirim? Alternatif uygulamalar neler? Dedi, Signal, BİP, Telegram, Viber uygulaması ücretli mi?

WhatsApp'a alternatif uygulamalar neler? WhatsApp'ın kullanıcılarına yönelik "zorunlu güncelleme" kararının ardından alternatif uygulamalar araştırılmaya başlandı. Son günlerde gündemi meşgul eden WhatsApp gizlilik sözleşmesi olayının ardından, sözleşmeyi kabul etmek istemeyen vatandaşlar farklı uygulamalara yöneliyor. WhatsApp , Uygulama mağazalarında kan kaybetmeye başladı. Peki, WhatsApp alternatif uygulamalar neler? Dedi, Signal, BİP, Telegram, Viber uygulaması ücretli mi? İşte "WhatsApp yerine ne kullanabilirim?" sorusunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 09.01.2021 12:55 Güncelleme Tarihi: 09.01.2021 13:43
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WhatsApp yerine ne kullanabilirim? Alternatif uygulamalar neler? Dedi, Signal, BİP, Telegram, Viber uygulaması ücretli mi?

WhatsApp alternatif uygulamalar, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. 4 Ocak'ta "Gizlilik İlkesi"ni güncelleyen WhatsApp, mesajlar, konum bilgileri gibi birçok verinin Facebook'a ait şirketlerle paylaşılmasını içeren yeni koşulların onaylanmasını zorunlu kıldı. Bu sözleşmeyi kabul etmek istemeyen kullanıcılar ise alternatif uygulamalar araştırmaya başladılar. Google Play ve Apple Store üzerinden indirilebilecek alternatif mesajlaşma uygulamalarını yazımızda ele aldık. Peki, WhatsApp yerine ne kullanabilirim? Alternatif uygulamalar neler? Dedi, Signal, BİP, Telegram, Viber uygulaması ücretli mi? İşte merak edilenler...

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WhatsApp yerine ne kullanabilirim? Alternatif uygulamalar neler? Dedi, Signal, BİP, Telegram, Viber uygulaması ücretli mi?

WHATSAPP YERİNE NE KULLANABİLİRİM?

WhatsApp'ın sözleşme kararının ardından uygulama marketlerinde alternatif uygulamalar araştırılmaya başlandı. Türkiye'de en çok indirilen mesajlaşma uygulamaları arasında ilk sırada "Telegram Messenger" yer alıyor. 10 milyonun üzerinde aktif kullanıcısı bulunan yerli mesajlaşma uygulaması "BiP", en çok indirilenler listesinde üst sıralara yükseldi ve bir günde 100 binden fazla indirme sayısına ulaştı. Öte yandan, Elon Musk'ın açıkladığı "Signal", BTK'nın geliştirdiği "Dedi", ve "Viber" uygulamaları da indirilmeye başlandı.

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WhatsApp yerine ne kullanabilirim? Alternatif uygulamalar neler? Dedi, Signal, BİP, Telegram, Viber uygulaması ücretli mi?

DEDİ UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR, ÜCRETLİ Mİ?

Bilgi Teknolojileri ve İnternet Güvenliği Derneği (BTİDER) tarafından geliştirilen Dedi uygulaması, Android ve iOS işletim sistemine sahip akıllı telefonlardan indirilebilen güvenli ve ücretsiz bir haberleşme uygulamasıdır. Sohbetler uçtan uca şifrelenir ve veriler hiçbir yerde barındırılmaz.

Dedi, arama ve mesajlaşmalarınızı hiçbir şekilde saklamaz ve işlemez. Kayıtlar sunucularda sadece transfer amaçlı anlık olarak tutulur. Böylece transfer tamamlandığında kayıtlar silinmiş olur. Dedi, güvenli mesajlaşma konusunda endüstri standartlarını belirleyen Signal uygulaması üzerine geliştirilmiştir. Kaynakları açıktır, herkes tarafından incelenebilir.

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WhatsApp yerine ne kullanabilirim? Alternatif uygulamalar neler? Dedi, Signal, BİP, Telegram, Viber uygulaması ücretli mi?

DEDİ NELER SUNUYOR?

* Kaybolan mesajlar ile sohbet imkanı,
* Uçtan uca şifreleme ile güvenli mesajlaşma
* GIF, konum, doküman gönderme
* Sesli mesajlaşma
* Sesli ve 8 kişiye kadar videolu görüşme
* Son görülme ve çevrim içi özelliği bulunmuyor

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WhatsApp yerine ne kullanabilirim? Alternatif uygulamalar neler? Dedi, Signal, BİP, Telegram, Viber uygulaması ücretli mi?

SİGNAL UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?

Tesla ve SpaceX CEO'su ABD'li iş insanı Elon Musk, WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesinin ardından, Twitter üzerinden "Signal kullanın" çağrısı yaptı. Açık kaynaklı, şifreli bir anlık mesajlaşma uygulaması olan Signal ile sesli ve görüntülü arama yapılabiliyor. Signal uygulamasında tüm mesajlar uçtan uca şifreleniyor. Uygulama, Google Play ve Apple Store üzerinden indirilebiliyor.