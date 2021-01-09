HaberlerGaleriWhatsApp yerine ne kullanabilirim? Alternatif uygulamalar neler? Dedi, Signal, BİP, Telegram, Viber uygulaması ücretli mi?
WhatsApp yerine ne kullanabilirim? Alternatif uygulamalar neler? Dedi, Signal, BİP, Telegram, Viber uygulaması ücretli mi?
WhatsApp'a alternatif uygulamalar neler? WhatsApp'ın kullanıcılarına yönelik "zorunlu güncelleme" kararının ardından alternatif uygulamalar araştırılmaya başlandı. Son günlerde gündemi meşgul eden WhatsApp gizlilik sözleşmesi olayının ardından, sözleşmeyi kabul etmek istemeyen vatandaşlar farklı uygulamalara yöneliyor. WhatsApp , Uygulama mağazalarında kan kaybetmeye başladı. Peki, WhatsApp alternatif uygulamalar neler? Dedi, Signal, BİP, Telegram, Viber uygulaması ücretli mi? İşte "WhatsApp yerine ne kullanabilirim?" sorusunun yanıtı...
Giriş Tarihi: 09.01.2021 12:55Güncelleme Tarihi: 09.01.2021 13:43