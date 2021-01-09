Elindeki fotoğraf ve videoların gönderilmesi video 4. sırada geliyor ama ses ve fotoğraf ilk sırada geliyor veri işlenmesi konusunda. Banka dekontlarınızı notlarınızı atıyorsunuz. Şuan pek birşey ifade etmeyebilir ama bu Türkiye çapınca bakıldığında büyük bir olay haline gelecek muhtemelen. Devlet yasaklayacaktır diye düşünüyorum.

BATI'YA ÇİFTE STANDART!

Çünkü WhatsApp bu kanunu sözleşmeyi çıkaracağım dedi ama AB ülkelerini bu kapsamın dışında tuttu. Çünkü AB yasaları buna engel oluyor.

AB vatandaşlarının verisini alamazken biz gibi gelişmekte olan ülkelerin verilerini Facebook ile birleştireceğini söylüyor.