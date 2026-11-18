Antalya'da siyasi hareketlilik! Büşra Özdemir AK Parti'ye mi geçiyor?

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir'in CHP'den ayrıldığı öne sürüldü. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, Özdemir'in partisinden ayrıldığı bilgisini teyit ettiğini belirterek AK Parti'ye katılacağı yönündeki güçlü kulis iddialarını aktardı. Özdemir'e, yarın düzenlenecek AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından parti rozeti takılmasının beklendiğini ifade eden Yeşiltaş, Korkuteli Belediye Başkanı ile Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in de AK Parti'ye katılabileceği iddialarını paylaştı. Söz konusu geçişlere ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmadı.