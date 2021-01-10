Son dakika: WhatsApp kullanıcılarından dev boykot! Dünya sıralamasında üçüncülüğe geriledi

Son dakika haberi... Gizlilik politikasında tek taraflı değişikliğe giden WhatsApp, sosyal medyada dev bir boykotun hedefi oldu. İşlenen kişisel verileri Facebook ile paylaşacağını açıklayan popüler uygulama dünya sıralamasındaki liderliğini kaybederek üçüncülüğe düştü. Uygulamayı toplu halde bırakan on binlerce kullanıcıdan bir çoğu ise, Türk mühendislerin geliştirdiği "BİP" uygulamasına akın etti.