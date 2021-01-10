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10 Ocak 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: WhatsApp kullanıcılarından dev boykot! Dünya sıralamasında üçüncülüğe geriledi Son dakika: WhatsApp kullanıcılarından dev boykot! Dünya sıralamasında üçüncülüğe geriledi Son dakika haberi... Gizlilik politikasında tek taraflı değişikliğe giden WhatsApp, sosyal medyada dev bir boykotun hedefi oldu. İşlenen kişisel verileri Facebook ile paylaşacağını açıklayan popüler uygulama dünya sıralamasındaki liderliğini kaybederek üçüncülüğe düştü. Uygulamayı toplu halde bırakan on binlerce kullanıcıdan bir çoğu ise, Türk mühendislerin geliştirdiği "BİP" uygulamasına akın etti. Giriş Tarihi: 10.01.2021 11:48 Güncelleme Tarihi: 10.01.2021 11:58
Gizlilik politikasında değişikliğe giden
WhatsApp, uluslararası pazardaki liderliğini hızla kaybediyor. GALERİ DEVAM EDİYOR
Sosyal medyada başlayan geniş çaplı boykotun ardından, ünlü mesaj uygulaması dünya sıralamasında üçüncülüğe geriledi.
Kişisel verilerin Facebook ile paylaşılması kararı alan WhatsApp, tek taraflı alınan bu kararın bedelini ağır ödedi.
Twitter'da gündem olan
"WhatsApp kullanmıyoruz" başlığı, popüler uygulamaya on binlerce kullanıcı kaybettirdi.
Mobil uygulama mağazalarından gelen son veriler
Telegram ve Signal gibi uygulamaların WhatsAapp'ı geride bıraktığına işaret etti.