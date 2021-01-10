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Son dakika: WhatsApp kullanıcılarından dev boykot! Dünya sıralamasında üçüncülüğe geriledi

Son dakika haberi... Gizlilik politikasında tek taraflı değişikliğe giden WhatsApp, sosyal medyada dev bir boykotun hedefi oldu. İşlenen kişisel verileri Facebook ile paylaşacağını açıklayan popüler uygulama dünya sıralamasındaki liderliğini kaybederek üçüncülüğe düştü. Uygulamayı toplu halde bırakan on binlerce kullanıcıdan bir çoğu ise, Türk mühendislerin geliştirdiği "BİP" uygulamasına akın etti.

A Haber
Giriş Tarihi: 10.01.2021 11:48 Güncelleme Tarihi: 10.01.2021 11:58
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Son dakika: WhatsApp kullanıcılarından dev boykot! Dünya sıralamasında üçüncülüğe geriledi

Gizlilik politikasında değişikliğe giden WhatsApp, uluslararası pazardaki liderliğini hızla kaybediyor.

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Son dakika: WhatsApp kullanıcılarından dev boykot! Dünya sıralamasında üçüncülüğe geriledi

Sosyal medyada başlayan geniş çaplı boykotun ardından, ünlü mesaj uygulaması dünya sıralamasında üçüncülüğe geriledi.

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Son dakika: WhatsApp kullanıcılarından dev boykot! Dünya sıralamasında üçüncülüğe geriledi

Kişisel verilerin Facebook ile paylaşılması kararı alan WhatsApp, tek taraflı alınan bu kararın bedelini ağır ödedi.

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Son dakika: WhatsApp kullanıcılarından dev boykot! Dünya sıralamasında üçüncülüğe geriledi

Twitter'da gündem olan "WhatsApp kullanmıyoruz" başlığı, popüler uygulamaya on binlerce kullanıcı kaybettirdi.

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Son dakika: WhatsApp kullanıcılarından dev boykot! Dünya sıralamasında üçüncülüğe geriledi

Mobil uygulama mağazalarından gelen son veriler Telegram ve Signal gibi uygulamaların WhatsAapp'ı geride bıraktığına işaret etti.