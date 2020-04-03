TFF'nin kararına Bülent Korkmaz'dan tepki: Bu kararı nasıl aldılar bilmiyorum |Video

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Korkmaz, TFF'nin liglerin haziran ayı başında oynanabileceğini duyurmasına ilişkin, "Bu kararı nasıl aldılar bilmiyorum. Sağlık Bakanlığı'nın oluşturduğu Koronavirüs Bilim Kurulu bu kararı vermesi lazım" ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Servet Yardımcı, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Yardımcı, "Kesin takvim hakkında şu anda bir şey söyleyemiyoruz. Mayıs ayının başında tekrar görüşeceğiz, ligleri en geç ağustos sonunda tamamlayacağız" ifadelerini kullandı. Bu açıklamanın ardından Bülent Korkmaz "Bu kararı nasıl aldılar bilmiyorum" diyerek tepki gösterdi.

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Korkmaz, TFF'nin liglerin Haziran ayı başında oynanabileceğini duyurmasına ilişkin, "Bu kararı nasıl aldılar bilmiyorum. Sağlık Bakanlığı'nın oluşturduğu Bilim Kurulu bu kararı vermesi lazım" ifadelerini kullandı.

Bülent Korkmaz'ın açıklamalarının satır başları şu şekilde:

"Fiziksel yeterliliği evet halledebilirsin ama zihinsel olarak, psikolojik olarak sadece sporcuların değil, tüm halkın nasıl bir durumda olduğunu herkes biliyor."

"Bir yere çıkarken, insanlardan uzak yürüyorsunuz. Eve geldiğiniz zaman hemen dezenfekte olmaya çalışıyorsunuz. Bu psikolojiyi nasıl çözecekler ben hala onu anlamış değilim. Yani nereye kadar eski özveri, istek, arzu, oyuncunun oyuna bakışı nasıl olacak ve nasıl çözeceklerini biri bana açıklarsa çok sevinirim."

"Herkes fiziksel yeterlilik üzerinden gidiyor. Fiziksel yeterlilik tamam da psikolojisini nasıl halledeceğiz? En önemlisi bu."