03 Nisan 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları TFF'nin kararına Bülent Korkmaz'dan tepki: Bu kararı nasıl aldılar bilmiyorum |Video
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
03.04.2020

TFF'nin kararına Bülent Korkmaz'dan tepki: Bu kararı nasıl aldılar bilmiyorum |Video

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Korkmaz, TFF'nin liglerin haziran ayı başında oynanabileceğini duyurmasına ilişkin, "Bu kararı nasıl aldılar bilmiyorum. Sağlık Bakanlığı'nın oluşturduğu Koronavirüs Bilim Kurulu bu kararı vermesi lazım" ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Servet Yardımcı, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Yardımcı, "Kesin takvim hakkında şu anda bir şey söyleyemiyoruz. Mayıs ayının başında tekrar görüşeceğiz, ligleri en geç ağustos sonunda tamamlayacağız" ifadelerini kullandı. Bu açıklamanın ardından Bülent Korkmaz "Bu kararı nasıl aldılar bilmiyorum" diyerek tepki gösterdi.

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Korkmaz, TFF'nin liglerin Haziran ayı başında oynanabileceğini duyurmasına ilişkin, "Bu kararı nasıl aldılar bilmiyorum. Sağlık Bakanlığı'nın oluşturduğu Bilim Kurulu bu kararı vermesi lazım" ifadelerini kullandı.

Bülent Korkmaz'ın açıklamalarının satır başları şu şekilde:

"Fiziksel yeterliliği evet halledebilirsin ama zihinsel olarak, psikolojik olarak sadece sporcuların değil, tüm halkın nasıl bir durumda olduğunu herkes biliyor."

"Bir yere çıkarken, insanlardan uzak yürüyorsunuz. Eve geldiğiniz zaman hemen dezenfekte olmaya çalışıyorsunuz. Bu psikolojiyi nasıl çözecekler ben hala onu anlamış değilim. Yani nereye kadar eski özveri, istek, arzu, oyuncunun oyuna bakışı nasıl olacak ve nasıl çözeceklerini biri bana açıklarsa çok sevinirim."

"Herkes fiziksel yeterlilik üzerinden gidiyor. Fiziksel yeterlilik tamam da psikolojisini nasıl halledeceğiz? En önemlisi bu."

.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bülent Korkmaz'dan tepki: Bu kararı nasıl aldılar bilmiyorum
Bülent Korkmaz'dan tepki: Bu kararı nasıl aldılar bilmiyorum
TFF Süper Lig maçlarıyla ilgili tarih verdi
TFF Süper Lig maçlarıyla ilgili tarih verdi
Milli sporcudan Biz Birlikte Güçlüyüz mesajı
Milli sporcudan "Biz Birlikte Güçlüyüz" mesajı
UEFA milli maçları erteledi
UEFA milli maçları erteledi
Son dakika: Koronavirüs corona virus tedavisi gören Fatih Terim taburcu edildi |Video
Son dakika: Koronavirüs (corona virus) tedavisi gören Fatih Terim taburcu edildi |Video
Süper Lig ne zaman başlayacak?
Süper Lig ne zaman başlayacak?
Koronavirüs tedavisi gören Terim emekli mi olacak?
Koronavirüs tedavisi gören Terim emekli mi olacak?
Fenerbahçe Beko'dan flaş corona virüs açıklaması!
Fenerbahçe Beko'dan flaş corona virüs açıklaması!
Galatasaray'a bir corona virüs şoku daha!
Galatasaray'a bir corona virüs şoku daha!
Fenerbahçe'de renkli görüntüler! Corona virüs nedeniyle...
Fenerbahçe'de renkli görüntüler! Corona virüs nedeniyle...
Yalçın açıkladı: Hiçbir oyuncumuzda problem yok
Yalçın açıkladı: Hiçbir oyuncumuzda problem yok
Beşiktaş'ın yıldız ismi Kur'an okuduğu anları paylaştı
Beşiktaş'ın yıldız ismi Kur'an okuduğu anları paylaştı
Daha Fazla Video Göster