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23.01.2020
Sivassporlu Mert Hakan'dan Yeni Malatya maçında müthiş gol
Ziraat Türkiye Kupası son 16 rövanş karşılaşmasında Yeni Malatya ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Sivasspor'un başarılı futbolcusu Mert Hakan'ın ceza sahası dışından attığı müthiş gol sosyal medyayı salladı. Mert Hakan'ın golünü ahaber.com.tr/spor sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz. Öte yandan rövanş karşılaşmasında Yeni Malatya'ya 2-1 mağlup olan Sivasspor, evinde oynadığı ilk karşılaşmayı 4-0 kazandığı için kupada çeyrek finale yükselen taraf oldu.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 rövanş karşılaşmasında Yeni Malatya ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Sivasspor'un başarılı futbolcusu Mert Hakan'ın ceza sahası dışından attığı müthiş gol sosyal medyayı salladı. Mert Hakan'ın golünü ahaber.com.tr/spor sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.
Öte yandan rövanş karşılaşmasında Yeni Malatya'ya 2-1 mağlup olan Sivasspor, evinde oynadığı ilk karşılaşmayı 4-0 kazandığı için kupada çeyrek finale yükselen taraf oldu.
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