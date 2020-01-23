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23.01.2020

Yeni Malatyaspor 2-1 Sivasspor Maç özeti izle - Ziraat Türkiye Kupası

Süper Lig'in lideri Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna devam ediyor. İlk maçı deplasmanda 4-0 kaybeden Yeni Malatyaspor, son 16 turu rövanş maçında evinde ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. İlk maçı 4-0 kazana Sivasspor mağlup olmasına rağmen çeyrek finale yükseldi. Taraftarlar, Yeni Malatya 2-1 Sivasspor maçının geniş özeti ahaber.com.tr/spor sayfamız üzerinde izleyebilirler.

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