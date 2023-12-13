Magandalar sahayı bastı! 17 yaşındaki voleybolcu kabusu yaşadı

Spor camiasında hakem Halil Umut Meler’e atılan yumruğun yankıları sürerken bir şiddet olayı da kadın voleybolunda yaşandı. Ev sahibi taraftar rakip takımın oyuncularına cam şişelerle ve bardaklarla saldırdı. 17 yaşındaki Berfin Arslan bacağından yaralandı. A Haber’e konuşan Arslan, “15 gün boyunca sahalarda olmayacağım. 5 tane dikiş atıldı. Korkumuzdan ne yapacağımızı şaşırdık. Hocamızı hedef aldılar, bize bardak ve şişe attılar. Can kaybı bile yaşanabilirdi. Sahaya girdiğimiz andan itibaren küfürler başladı ve el hareketleri yapıldı. Bağırıp çağırdık ama gitmediler ve bacağım bu halde sahada 10 dakika kaldım. ” dedi.

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