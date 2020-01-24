Kayserispor'u eleyen Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalindeki rakibi belli oldu |Video

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Kayserispor'u saf dışı bırakan Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu. Sarı lacivertliler sürpriz bir şekilde Başakşehir'i eleyen Kırklarelispor ile karşılaştı. ZTK çeyrek final karşılaşmaları ATV ve A Spor ekranından canlı yayınlanacak...