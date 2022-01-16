16 Ocak 2022, Pazar
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Hatayspor - Galatasaray CANLI SKOR! Cimbom Torrent ile ilk maçında galibiyetle tanışabilecek mi?
Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, Atakaş Hatayspor deplasmanına konuk olacak. Fatih Terim'in yerine getirilen Domenec Torrent Hatay deplasmanındaki ilk sınavından galibiyetle ayrılmak istiyor. İşte maçın 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.