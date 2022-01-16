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Hatayspor - Galatasaray CANLI SKOR! Cimbom Torrent ile ilk maçında galibiyetle tanışabilecek mi?

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Giriş: 16.01.2022 18:22
Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, Atakaş Hatayspor deplasmanına konuk olacak. Fatih Terim'in yerine getirilen Domenec Torrent Hatay deplasmanındaki ilk sınavından galibiyetle ayrılmak istiyor. İşte maçın 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
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