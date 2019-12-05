05 Aralık 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
05.12.2019

Fatih Terim'den maç sonu bomba açıklama: Bir an evvel bitsin diye oynadılar

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Galatasaray sahasında Tuzlaspor karşısında büyük bir şok yaşadı. TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor, sarı-kırmızılıları 2-0 mağlup ederek tur için avantajın sahibi oldu. Maç sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Terim, "Bana göre sahanın en iyilerinden biri de Emin'di zaten. Diğerleri de bugün bir an evvel bitsin diye 90 dakika geçirdiler." ifadelerini kullandı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Galatasaray sahasında Tuzlaspor karşısında büyük bir şok yaşadı. TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor, sarı-kırmızılıları 2-0 mağlup ederek tur için avantajın sahibi oldu. Maç sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim'in açıklamaları:

Tuzlaspor'un çok iyi oynadığını, çok iyi mücadele ettiğini düşünüyorum. Bizim de mağlubiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Özeti bu.

Oyuncular sahaya çıktıkları zaman bu formayı vermemeliler. Onlar bu formayı alma niyetinde olmadıklarını gösterdiler. Daha iyi bir performans beklerdim onlardan. Bu kadar kaçırdık da, böyle oynadık da denecek bir durum yok. Sadece Tuzla'yı tebrik etmek lazım.

Şans verdiğim oyuncuların parmağını gözüme sokmasını isterdim. Bana göre sahanın en iyilerinden biri de Emin'di zaten. Diğerleri de bugün bir an evvel bitsin diye 90 dakika geçirdiler.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Fatih Terim'den maç sonu bomba açıklamalar!
Fatih Terim'den maç sonu bomba açıklamalar!
Kulüplerden yayıncı kuruluşa görüntü tepkisi
Kulüplerden yayıncı kuruluşa görüntü tepkisi
Trabzonspor'dan Ekuban paylaşımı!
Trabzonspor'dan Ekuban paylaşımı!
Türkiye'nin gururları!
Türkiye'nin gururları!
Beşiktaş Kayserispor maçı canlı anlatım izle | Video
Beşiktaş Kayserispor maçı canlı anlatım izle | Video
Abdülkadir Ömür dönüş tarihini açıkladı!
Abdülkadir Ömür dönüş tarihini açıkladı!
Trabzonspor Galatasaray maç özeti
Trabzonspor Galatasaray maç özeti
Erman Toroğlu'ndan flaş açıklamalar
Erman Toroğlu'ndan flaş açıklamalar
Trabzonspor Galatasaray maçı CANLI anlatım İZLE
Trabzonspor Galatasaray maçı CANLI anlatım İZLE
Talha Ahmet Erdem dünya şampiyonu oldu
Talha Ahmet Erdem dünya şampiyonu oldu
Göztepe Fenerbahçe maçı canlı anlatım İZLE | Video
Göztepe Fenerbahçe maçı canlı anlatım İZLE | Video
Beşiktaş Slovan Bratislava maçı CANLI anlatım İZLE
Beşiktaş Slovan Bratislava maçı CANLI anlatım İZLE
Daha Fazla Video Göster