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Fatih Terim'den flaş Şenol Güneş sözleri: Çok ayıp ettiniz

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Giriş: 13.09.2021 01:53
Güncelleme:13.09.2021 01:59
Trabzonspor evinde Galatasaray'ı konuk etti. Ev sahibi ekip 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada geri döndü ve mücadele 2-2 berabere bitti. Maç sonu açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 6-1'lik Hollanda mağlubiyeti sonrası A Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevinden ayrılan Şenol Güneş hakkında açıklamalarda bulundu. Terim, "Şenol Güneş bu ülkeye hizmet etti. Herkesten fazla üstelik. Yanlış yaptı, doğru yaptı, eyvallah. Sevapları daha fazladır herhalde. Bu nedir yani! Yoksa gelip görev yapmak, istenmek nasıl doğalsa 'Allah'a ısmarladık' da doğaldı." dedi.
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