Kayseri'de sahte plakalı sürücü polise çarpıp kaçtı! 30 dakikalık kovalamaca sonrası 650 bin TL ceza

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sahte plakalı otomobiliyle polisin "dur" ihtarına uymayan ve polis aracına çarparak kaçan sürücü Ş.T., yaklaşık 30 dakika süren kovalamacanın ardından Kıranardı Mahallesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan sürücüye 650 bin TL trafik cezası uygulandı. Polisin kaçan sürücüyü takip ettiği anlar kameraya yansıdı.