Bakan Memişoğlu duyurdu! Büyük hastanelerde sağlık çalışanlarının çocuklarına 24 saat kreş hizmeti

Ankara'da sağlık çalışanlarının çocuklarına hizmet verecek Sağlık Yuvam Yenimahalle Anaokulunun açılışı, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katıldığı törenle gerçekleştirildi. Bakan Memişoğlu, büyük hastanelerde 24 saat kreş ve anaokulu hizmeti sunulacak bir yapılanmaya gideceklerini açıkladı.