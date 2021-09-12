Fenerbahçe - Sivasspor maçı sonrası A Spor canlı yayında Altay Bayındır'a sert sözler: Şımarıklık ukalalık!

Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor'u ağırlayan Fenerbahçe bu sezon ilk puanını kaybetti. Sarı-laciverlilerin kalecisi Altay Bayındır yediği hatalı gol sonrası eleştirilerin odak noktası oldu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu da canlı yayında genç kaleciyi sert sözlerle eleştirdi. Toroğlu, "Altay'ın yaptığı iş şımarıklık ve ukalalık, çok net! Havaya giriyorlar hemen. Kalecisin senin çalım atma şansın yok." ifadelerini kullandı. İşte o anlar...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. hafta maçında Demir Grup Sivasspor'u ağırladı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlandı. Ev sahibi ekibin golünü 23. dakikada Bright Osayi-Samuel, konuk ekip Sivasspor'un golü ise 44. dakikada penaltıdan Pedro Henrique kaydetti.

YENİ TRANSFERLER İLK KEZ TARAFTARLA BULUŞTU

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 10'a çıkarttı. Taraftarlar tribündeki yerini alırken, Diego Rossi, Mergim Berisha ve Max Meyer sarı lacivertli formayla ilk maçına çıktı. Diego Rossi ve Mergim Berisha maça ilk 11'de başlarken, Max Meyer oyuna sonradan dahil oldu.

EİNTRACHT FRANKFURT - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki ilk maçında 16 Eylül Perşembe günü deplasmanda Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a konuk olacak.

TOROĞLU ALTAY BAYINDIR'A SERT SÖZLER: ŞIMARIKLIK UKALALIK!

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe evinde Sivasspor ile 1-1 berabere kalara bu sezon ilk puanını kaybetti. Sarı-laciverlilerin kalecisi Altay Bayındır yediği hatalı gol sonrası eleştirilerin odak noktası oldu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu da canlı yayında genç kaleciyi sert sözlerle eleştirdi. Toroğlu, "Altay'ın yaptığı iş şımarıklık ve ukalalık, çok net! Havaya giriyorlar hemen. Kalecisin senin çalım atma şansın yok." ifadelerini kullandı.