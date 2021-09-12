12 Eylül 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Fenerbahçe - Sivasspor maçı sonrası A Spor canlı yayında Altay Bayındır'a sert sözler: Şımarıklık ukalalık!

Fenerbahçe - Sivasspor maçı sonrası A Spor canlı yayında Altay Bayındır'a sert sözler: Şımarıklık ukalalık!

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.09.2021 20:20
Güncelleme:12.09.2021 20:23
Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor'u ağırlayan Fenerbahçe bu sezon ilk puanını kaybetti. Sarı-laciverlilerin kalecisi Altay Bayındır yediği hatalı gol sonrası eleştirilerin odak noktası oldu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu da canlı yayında genç kaleciyi sert sözlerle eleştirdi. Toroğlu, "Altay'ın yaptığı iş şımarıklık ve ukalalık, çok net! Havaya giriyorlar hemen. Kalecisin senin çalım atma şansın yok." ifadelerini kullandı. İşte o anlar...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. hafta maçında Demir Grup Sivasspor'u ağırladı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlandı. Ev sahibi ekibin golünü 23. dakikada Bright Osayi-Samuel, konuk ekip Sivasspor'un golü ise 44. dakikada penaltıdan Pedro Henrique kaydetti.

YENİ TRANSFERLER İLK KEZ TARAFTARLA BULUŞTU

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 10'a çıkarttı. Taraftarlar tribündeki yerini alırken, Diego Rossi, Mergim Berisha ve Max Meyer sarı lacivertli formayla ilk maçına çıktı. Diego Rossi ve Mergim Berisha maça ilk 11'de başlarken, Max Meyer oyuna sonradan dahil oldu.

EİNTRACHT FRANKFURT - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki ilk maçında 16 Eylül Perşembe günü deplasmanda Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a konuk olacak.

TOROĞLU ALTAY BAYINDIR'A SERT SÖZLER: ŞIMARIKLIK UKALALIK!

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe evinde Sivasspor ile 1-1 berabere kalara bu sezon ilk puanını kaybetti. Sarı-laciverlilerin kalecisi Altay Bayındır yediği hatalı gol sonrası eleştirilerin odak noktası oldu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu da canlı yayında genç kaleciyi sert sözlerle eleştirdi. Toroğlu, "Altay'ın yaptığı iş şımarıklık ve ukalalık, çok net! Havaya giriyorlar hemen. Kalecisin senin çalım atma şansın yok." ifadelerini kullandı.

Şımarıklık ukalalık! Canlı yayında sert sözler
"Şımarıklık ukalalık!" Canlı yayında sert sözler
Burak Elmas’tan flaş Terim açıklaması: Milli Takım...
Burak Elmas'tan flaş Terim açıklaması: Milli Takım...
Trabzonspor’dan Galatasaray mesajı! Biz hazırız
Trabzonspor'dan Galatasaray mesajı! Biz hazırız
Şenol Güneş’in tazminatı ne kadar?
Şenol Güneş'in tazminatı ne kadar?
A Milli Takım için yeni teknik direktör kararı
A Milli Takım için yeni teknik direktör kararı
Nihat Özdemir: Kafamızda bir isim var
Nihat Özdemir: Kafamızda bir isim var
Milli takımda Şenol Güneş dönemi sona erdi!
Milli takımda Şenol Güneş dönemi sona erdi!
TFF’den Şenol Güneş açıklaması
TFF'den Şenol Güneş açıklaması
Duygun Yarsuvat hayatını kaybetti
Duygun Yarsuvat hayatını kaybetti
Lens’in talebi yönetimi çıldırttı!
Lens'in talebi yönetimi çıldırttı!
Galatasaray’da yumruklu kavga sonrası barış
Galatasaray'da yumruklu kavga sonrası barış
Altın kız kardeşler A Haber’de
Altın kız kardeşler A Haber’de
Daha Fazla Video Göster