Erman Toroğlu'ndan Abdülkadir Ömür tepkisi: Arkadaşların... | Trabzonspor - Galatasaray maçı Süper Lig 4. hafta

Trabzonspor Süper Lig'in 4. haftasından evinde Galatasaray'ı konuk etti. Ev sahibi ekip 2-0 geriye düştüğü karşılaşmanın devre arasını bulduğu tek golle mağlup tamamladı. Taraftarların tepkisinin odağındaki isim ise yenilen ilk golde hatası olan Abdülkadir Ömür oldu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu'da genç futbolcuya canlı yayında tepki gösterdi.

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Heyecan dolu mücadelenin devre arasında A Spor yorumcusu Erman Toroğlu değerlendirmelerde bulundu.

"FUTBOL UKALALIĞI"

Bordo mavili takımın oyuncularından Abdülkadir Ömür, Edgar IE ve İsmail Köybaşı hakkında da konuşan Toroğlu, "Bir stoper arkasını görmeden kaleciye pas atmaz. Bu futbol ukalalığı" ifadelerini kullandı.