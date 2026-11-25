Merkez Bankası'ndan milyonları ilgilendiren faiz kararı: Kredi kartı ve KMH borçlularının yükü hafifliyor!

Merkez Bankası, kredi kartı, nakit avans ve kredili mevduat hesabı (KMH) kullanan vatandaşların faiz yükünü hafifletecek önemli bir düzenlemeye imza attı. Kredi kartı faizlerinin hesaplanmasında baz alınan referans faiz oranının yüzde 3,11'den yüzde 2,94'e indirilmesiyle birlikte hem akdi hem de gecikme faizi üst sınırları aşağı çekildi. 1 Aralık 2026 tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni oranların detaylarını A Haber canlı yayınında değerlendiren Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, borçluları sevindiren indirimin yanı sıra asgari ödeme alışkanlığına karşı da hayati uyarılarda bulundu.