13 Eylül 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Trabzonspor maçı sonrası canlı yayında Fatih Terim'i eleştirdi: Bırak takım gidiyor...

Trabzonspor maçı sonrası canlı yayında Fatih Terim'i eleştirdi: Bırak takım gidiyor...

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.09.2021 00:03
Süper Lig'in 4. haftası derbiye sahne oldu. Trabzon'da oynanan karşılaşmada Galatasaray rakibi karşısında 2-0 öne geçti. Ev sahibi ekip ilk yarıda bulduğu golle umut tazeledi. Trabzonspor geri dönüşünü sürdürdü ve maçın ikinci yarısında bulduğu golle mücadeleyi 2-2'ye getirdi. Mücadelede başka gol olmayınca puanlar paylaşıldı. A Spor yorumcu Erman Toroğlu ise maç sonu canlı yayında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in oyuncu değişikliklerindeki tercihlerini sert sözlerle eleştirdi.

Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan ve 2-2 sona eren maçın ardından A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, 'Takım Oyunu' programında flaş açıklamalarda bulundu. Fatih Terim'i eleştiren Toroğlu, "Fatih hoca çomaklamamalıydı Galatasaray takımını, bırak takım gidiyor. Babel'le falan-filan olmaz bu iş, öteki çocuklar genç" dedi.

Canlı yayında Terim’e sert sözler: Bırak takım gidiyor
Canlı yayında Terim'e sert sözler: "Bırak takım gidiyor"
Toroğlu’ndan Abdülkadir Ömür tepkisi: Arkadaşların...
Toroğlu'ndan Abdülkadir Ömür tepkisi: Arkadaşların...
Şımarıklık ukalalık! Canlı yayında sert sözler
"Şımarıklık ukalalık!" Canlı yayında sert sözler
Burak Elmas’tan flaş Terim açıklaması: Milli Takım...
Burak Elmas'tan flaş Terim açıklaması: Milli Takım...
Trabzonspor’dan Galatasaray mesajı! Biz hazırız
Trabzonspor'dan Galatasaray mesajı! Biz hazırız
Şenol Güneş’in tazminatı ne kadar?
Şenol Güneş'in tazminatı ne kadar?
A Milli Takım için yeni teknik direktör kararı
A Milli Takım için yeni teknik direktör kararı
Nihat Özdemir: Kafamızda bir isim var
Nihat Özdemir: Kafamızda bir isim var
Milli takımda Şenol Güneş dönemi sona erdi!
Milli takımda Şenol Güneş dönemi sona erdi!
TFF’den Şenol Güneş açıklaması
TFF'den Şenol Güneş açıklaması
Duygun Yarsuvat hayatını kaybetti
Duygun Yarsuvat hayatını kaybetti
Lens’in talebi yönetimi çıldırttı!
Lens'in talebi yönetimi çıldırttı!
Daha Fazla Video Göster