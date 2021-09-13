Trabzonspor maçı sonrası canlı yayında Fatih Terim'i eleştirdi: Bırak takım gidiyor...

Süper Lig'in 4. haftası derbiye sahne oldu. Trabzon'da oynanan karşılaşmada Galatasaray rakibi karşısında 2-0 öne geçti. Ev sahibi ekip ilk yarıda bulduğu golle umut tazeledi. Trabzonspor geri dönüşünü sürdürdü ve maçın ikinci yarısında bulduğu golle mücadeleyi 2-2'ye getirdi. Mücadelede başka gol olmayınca puanlar paylaşıldı. A Spor yorumcu Erman Toroğlu ise maç sonu canlı yayında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in oyuncu değişikliklerindeki tercihlerini sert sözlerle eleştirdi.

Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan ve 2-2 sona eren maçın ardından A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, 'Takım Oyunu' programında flaş açıklamalarda bulundu. Fatih Terim'i eleştiren Toroğlu, "Fatih hoca çomaklamamalıydı Galatasaray takımını, bırak takım gidiyor. Babel'le falan-filan olmaz bu iş, öteki çocuklar genç" dedi.