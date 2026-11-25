Üsküdar'da faciadan dönüldü! Freni boşalan kiremit yüklü tır evin bahçesine girdi

İstanbul'un Üsküdar ilçesi Küçüksu Mahallesi'nde saat 06.15 sıralarında park hâlindeki kiremit yüklü tır, iddiaya göre freninin boşalması sonucu hareket ederek bir evin bahçesine girdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken tırda ve bahçe duvarında hasar meydana geldi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.