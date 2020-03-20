Emre Bol'dan flaş sözler: Fenerbahçe'deki virüsün adı Ersun Yanal'dı | Video

Fenerbahçe'deki ikinci dönemi de büyük bir hayal kırıklığı ile biten Ersun Yanal hakkında konuşan A Spor yorumcusu Emre Bol, flaş ifadeler kullandı. Bol açıklamalarında "Fenerbahçe'deki virüsün adı Ersun Yanal'dı. Fenerbahçe, bu virüsten bayağı bir deneme yanılma yöntemiyle yanıldığını anlayıp Ersun Yanal'ı yolladı." ifadelerini kullandı.