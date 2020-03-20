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Emre Bol'dan flaş sözler: Fenerbahçe'deki virüsün adı Ersun Yanal'dı | Video
Fenerbahçe'deki ikinci dönemi de büyük bir hayal kırıklığı ile biten Ersun Yanal hakkında konuşan A Spor yorumcusu Emre Bol, flaş ifadeler kullandı. Bol açıklamalarında "Fenerbahçe'deki virüsün adı Ersun Yanal'dı. Fenerbahçe, bu virüsten bayağı bir deneme yanılma yöntemiyle yanıldığını anlayıp Ersun Yanal'ı yolladı." ifadelerini kullandı.
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