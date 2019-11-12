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12.11.2019

Dünyaca ünlü futbolcuların eski ve yeni hali

Dünya futbol tarihine adını altın harflerle kazıyan ünlü oyuncuların eski ve yeni hali, görenleri şaşkına çeviriyor. Birbirinden ünlü yıldızların gençlik dönemine ait o görüntüler futbolseverlerin oldukça ilgisini çekti. İşte geçmişten günümüze futbolcuların dikkat çeken değişimleri

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Dünyaca ünlü futbolcuların eski ve yeni hali
Dünyaca ünlü futbolcuların eski ve yeni hali
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