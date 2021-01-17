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Beşiktaş Galatasaray maçı CANLI anlatım izle | BJK GS derbisi beIN SPORTS HD 1 ekranından yayınlanacak

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Giriş: 17.01.2021 19:08
Güncelleme:18.01.2021 00:36
Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Beşiktaş evinde Galatasaray'ı konuk ediyor. Saat 19'da başlayacak derbi beIN SPORTS HD1 kanalından şifresiz naklen yayınlanacak. Maçın hakemi ise Cüneyt Çakır... A Spor muhabiri Serkan Dikme derbiyle ilgili son dakika gelişmelerini canlı yayında aktardı. İşte iki takımın sahaya çıktığı 11'ler...

'de 19. hafta muhteşem bir derbiye sahne oluyor. yönetiminde 6 haftadır kaybetmeyen ve 5 maçlık galibiyet serisi sonrası Hatayspor ile berabere kalan maçta bu seriyi sürdürerek kazanmak ve liderliğini korumak istiyor. Gençlerbirliği'ni 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden yönetimindeki ise deplasmanda kazanarak rakibini puan durumunda geçmek istiyor.

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