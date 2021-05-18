- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Antalyaspor 0-2 Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası finali maç sonu geniş özet izle
2020-21 yılı Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı da müzesine götürdü. Final maçında Fraport-TAV Antalyaspor'u 2 golle geçen kara kartal kupayı 10'uncu kez müzesine götürme başarısı gösterdi. A SPOR ekrarnında yayınlanan Antalyaspor - Beşiktaş maçının geniş özetini haberimizden izleyebilirsiniz...