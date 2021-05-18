18 Mayıs 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Antalyaspor 0-2 Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası finali maç sonu geniş özet izle

Antalyaspor 0-2 Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası finali maç sonu geniş özet izle

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.05.2021 23:15
Güncelleme:18.05.2021 23:17
2020-21 yılı Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı da müzesine götürdü. Final maçında Fraport-TAV Antalyaspor'u 2 golle geçen kara kartal kupayı 10'uncu kez müzesine götürme başarısı gösterdi. A SPOR ekrarnında yayınlanan Antalyaspor - Beşiktaş maçının geniş özetini haberimizden izleyebilirsiniz...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Antalyaspor 0-2 Beşiktaş maç özeti izle
Antalyaspor 0-2 Beşiktaş maç özeti izle
Galatasaray'da 3 başkan adayının ortak fikri Fatih Terim'le çalışmak!
Galatasaray'da 3 başkan adayının ortak fikri Fatih Terim'le çalışmak!
Böyle bir takıma çifte kupa yakışır
"Böyle bir takıma çifte kupa yakışır"
Markette yılan paniği! Yakalamak için bir saat uğraştılar
Markette yılan paniği! Yakalamak için bir saat uğraştılar
Fatih Terim maç sonu oyuncularıyla vedalaştı
Fatih Terim maç sonu oyuncularıyla vedalaştı
Ziraat Türkiye Kupası final maçında flaş seyirci kararı!
Ziraat Türkiye Kupası final maçında flaş seyirci kararı!
Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada kazan kaldırdı! Vizyon bu mu?.
Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada kazan kaldırdı! "Vizyon bu mu?".
Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz'dan Şampiyonluk Sözleri / Takım Oyunu / 15.05.2021
Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz'dan Şampiyonluk Sözleri / Takım Oyunu / 15.05.2021
Feyyaz Uçar: Beşiktaş'ın Bu Şampiyonluğu Bir Ders Niteliğinde / Takım Oyunu / 15.05.2021
Feyyaz Uçar: "Beşiktaş'ın Bu Şampiyonluğu Bir Ders Niteliğinde" / Takım Oyunu / 15.05.2021
Mehmet Yılmaz, Trabzonspor'un İki Yeni Transferini Açıkladı / Takım Oyunu / 15.05.2021
Mehmet Yılmaz, Trabzonspor'un İki Yeni Transferini Açıkladı / Takım Oyunu / 15.05.2021
Erman Toroğlu'ndan Flaş İddia: Sergen Yalçın'ın İpini Çekeceklerdi / Takım Oyunu / 15.05.2021
Erman Toroğlu'ndan Flaş İddia: "Sergen Yalçın'ın İpini Çekeceklerdi" / Takım Oyunu / 15.05.2021
Feyyaz Uçar: Beşiktaş'ta Şampiyonluğun Nedeni Sergen Yalçın / Takım Oyunu / 15.05.2021
Feyyaz Uçar: "Beşiktaş'ta Şampiyonluğun Nedeni Sergen Yalçın" / Takım Oyunu / 15.05.2021
Daha Fazla Video Göster