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ABD bu kadar savaş gemisini neden yolladı?

ABD bu kadar savaş gemisini neden yolladı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.08.2024 00:59
A Haber’de 24 Ağustos 2024 tarihinde yayınlanan SATIR ARASI programında gündeme dair merak edilen; Hizbullah “İsrail’in kalbi”ni mi vuracak? İsrail’in kalıcı işgal planı ne? İsrail’in Gazze’yi “izole etme” planı ne? ABD’den “Ortadoğu’yu yakma” yığınağı mı? ABD bu kadar savaş gemisini neden yolladı? ABD Ortadoğu’da hangi savaşa hazırlanıyor? ABD bu kadar savaş gemisini neden yolladı? İnsani ateşkes mi, Netanyahu ateşkesi mi? Putin “Kursk’u temizleyin” emri mi verdi?” sorularına yanıt arandı.
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