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Satır Arası - Türkiye'deki yangınlarda son durum ne?

Satır Arası - Türkiye'deki yangınlarda son durum ne?

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Giriş: 18.08.2024 00:29
A Haber’de 17 Ağustos 2024 Cumartesi günü yayınlanan Satır Arası’nda "Savaş ateşi hangi ülkelere sıçrayacak? Gergin bekleyiş! Tel Aviv’de ne oluyor? Müzakere mi, misilleme mi? Kim saldıracak? Hizbullah o füzeleri fırlatacak mı? ABD’nin bu kadar yığınağı ne için?" başlıkları ele alındı.
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