Satır Arası - Türkiye'deki yangınlarda son durum ne?

A Haber’de 17 Ağustos 2024 Cumartesi günü yayınlanan Satır Arası’nda "Savaş ateşi hangi ülkelere sıçrayacak? Gergin bekleyiş! Tel Aviv’de ne oluyor? Müzakere mi, misilleme mi? Kim saldıracak? Hizbullah o füzeleri fırlatacak mı? ABD’nin bu kadar yığınağı ne için?" başlıkları ele alındı.