15 Eylül 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
SATIR ARASI - Cinayet bir çok kişinin bildiği sır mıydı?

SATIR ARASI - Cinayet bir çok kişinin bildiği sır mıydı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.09.2024 03:36
A Haber’de 14 Eylül 2024 tarihinde yayınlanan Merve Tepe ile SATIR ARASI programında gündeme dair merak edilen; "Narin cinayetindeki yeni bilgiler ne? Narin cinayeti aydınlanıyor mu? Deliller 'organize cinayet' mi diyor? Narin cinayetinde kim yalan söylüyor? İfadelerin satır aralarında ne var? Narin'in öldürüldüğü anlarda ne yaşandı? Aile toplantısında neyin kararı verildi? 'Cinayet şeması' ne anlatıyor? HTS neyi ortaya çıkardı? Amca Salim'in işçisi kim için daha ölmemiş dedi? Konuşma-mesaj içerikleri ortaya çıkar mı? Organize cinayet ağında kimler var? Narin'e kim-kimler nasıl kıydı? Cinayet günü kim, kime ne dedi? Köyde kulaktan kulağa ne konuşuluyor? Cinayetin kilidi Narin'in DNA'sı mı? Narin'in annesi beden dilinde neyi ifade etti? Arif Güran beden dilinde neyi ifade etti? Cinayet bir çok kişinin bildiği sır mıydı?” sorularına yanıt arandı..
Cinayet bir çok kişinin bildiği sır mıydı?
Cinayet bir çok kişinin bildiği sır mıydı?
Netanyahu’nun süresiz işgal planı mı?
Netanyahu’nun “süresiz işgal” planı mı?
Batı Şeria’yı parçalama planı mı?
Batı Şeria’yı parçalama planı mı?
ABD bu kadar savaş gemisini neden yolladı?
ABD bu kadar savaş gemisini neden yolladı?
Bu kadar ABD donanması neden Orta Doğu’da?
Bu kadar ABD donanması neden Orta Doğu'da?
Türkiye’deki yangınlarda son durum ne?
Türkiye'deki yangınlarda son durum ne?
Orta Doğu’da kim, kime misilleme yapacak?
Orta Doğu'da kim, kime misilleme yapacak?
İran- İsrail savaşı çıkarsa ne olacak?
İran- İsrail savaşı çıkarsa ne olacak?
İsrail’den sahte bayrak saldırısı mı?
İsrail’den “sahte bayrak” saldırısı mı?
İsrail’in Yemen’e saldırısı domino etkisi yaratır mı?
İsrail'in Yemen'e saldırısı domino etkisi yaratır mı?
15 Temmuz 2016’dan beri Türkiye’de ne değişti?
15 Temmuz 2016’dan beri Türkiye’de ne değişti?
İran’da ’devrim içinde devrim’ mi?
İran’da 'devrim içinde devrim' mi?
Daha Fazla Video Göster