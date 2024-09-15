SATIR ARASI - Cinayet bir çok kişinin bildiği sır mıydı?

A Haber’de 14 Eylül 2024 tarihinde yayınlanan Merve Tepe ile SATIR ARASI programında gündeme dair merak edilen; "Narin cinayetindeki yeni bilgiler ne? Narin cinayeti aydınlanıyor mu? Deliller 'organize cinayet' mi diyor? Narin cinayetinde kim yalan söylüyor? İfadelerin satır aralarında ne var? Narin'in öldürüldüğü anlarda ne yaşandı? Aile toplantısında neyin kararı verildi? 'Cinayet şeması' ne anlatıyor? HTS neyi ortaya çıkardı? Amca Salim'in işçisi kim için daha ölmemiş dedi? Konuşma-mesaj içerikleri ortaya çıkar mı? Organize cinayet ağında kimler var? Narin'e kim-kimler nasıl kıydı? Cinayet günü kim, kime ne dedi? Köyde kulaktan kulağa ne konuşuluyor? Cinayetin kilidi Narin'in DNA'sı mı? Narin'in annesi beden dilinde neyi ifade etti? Arif Güran beden dilinde neyi ifade etti? Cinayet bir çok kişinin bildiği sır mıydı?” sorularına yanıt arandı..